Mondial 2023 de Handball: Les Red Wolves lancent leur campagne de préparation début juin

Les Red Wolves, l'équipe nationale belge masculine de handball, vont lancer leur campagne de préparation en vue du championnat du monde 2023 du 10 au 12 juin prochains, a annoncé vendredi l'Union royale belge de handball (URBH).En accord avec le staff technique, un stage d'entraînement sera réservé aux jeunes joueurs qui y travailleront la technique, la tactique, l'organisation et l'intégration. Le groupe sera composé d'une quarantaine de joueurs. Les joueurs expérimentés seront dispensés. Le stage sera combiné avec le gala du Joueur et de la Joueuse de l'année qui se tiendra à Hasselt le 10 juin. Par ailleurs, le match amical contre la Tunisie n'aura pas lieu à la demande de la fédération tunisienne de handball. Les Red Wolves se sont qualifiés en mars pour la première fois de leur histoire pour la phase finale d'un grand tournoi international grâce à leur victoire en barrage contre la Slovaquie. Le Mondial 2023 se jouera du 12 au 29 janvier en Pologne et en Suède. Le tirage au sort des groupes se déroulera le 2 juillet prochain. (Belga)