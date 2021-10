Mondial biennal: la FIFA convoque un sommet le 20 décembre

La Fédération internationale de football (FIFA) va tenir un sommet le 20 décembre pour étudier sa proposition controversée d'une Coupe du monde tous les deux ans, pour laquelle elle milite depuis plusieurs semaines, a-t-elle annoncé mercredi.Les 211 fédérations nationales membres seront réunies en visioconférence, "pour discuter de l'avenir du football après avoir été informées en détail du processus de consultation en cours sur le sujet", explique la FIFA. L'instance dirigeante du football mondial, qui a lancé à partir de mai 2021 une étude de faisabilité sur la tenue du Mondial tous les deux ans, "écoute toutes les opinions dans un processus de consultation inclusif et exhaustif", assure son président Gianni Infantino, cité dans le communiqué. Le sommet aura pour "objectif de parvenir à un accord" sur le calendrier international, et la répartition des fenêtres internationales et des périodes où les joueurs sont à disposition de leurs clubs, assure la FIFA. Le Mondial biennal, poussé par la FIFA, s'est attiré de nombreuses oppositions parmi les joueurs, qui dénoncent l'augmentation de la fréquence des matches; les clubs, qui craignent d'avoir moins leurs joueurs à disposition; ou des supporters, qui craignent une compétition galvaudée. (Belga)