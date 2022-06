Mondiaux d'athlétisme - Sha'Carri Richardson manque aussi la qualification pour les Mondiaux sur 200 m

La star montante du sprint Sha'Carri Richardson, déjà éliminée jeudi sur 100 m, a échoué à atteindre la finale du 200 m aux championnats des États-Unis, dimanche à Eugene (Oregon), ratant ainsi la qualification en individuel pour les Mondiaux d'athlétisme dans trois semaines.L'opération rédemption, aux championnats des Etats-Unis, s'est soldée par un échec pour l'athlète de 22 ans, qui avait été privée des Jeux de Tokyo l'an passé, après avoir été contrôlée positive au cannabis. Elle avait pourtant été la sensation des sélections olympiques, en courant en 10.64 (avec l'aide du vent) en demi-finale, avant de remporter la finale. Dimanche, elle jouait une partie de sa saison, avec pour objectif de participer à ses premiers Mondiaux, également prévus à Eugene. Et comme 72 heures plus tôt, lorsqu'elle ne put composter son billet sur 100 m, éliminée dès les séries, elle a cette fois craqué en demi-finale sur 200 m. Richardson a terminé cinquième de sa course en 22.47, insuffisant pour être dans les huit premières. Sa dernière chance de participer aux Mondiaux est d'être sélectionnée pour les relais. La championne universitaire (NCAA), Abby Steiner, s'est elle affirmée comme la favorite, égalant sa meilleure performance mondiale de l'année (21.80). Chez les hommes, les demi-finales du 200 m se sont déroulées comme prévu: le champion du monde en titre Noah Lyles a remporté la première en réalisant le meilleur temps (19.81) et Erriyon Knighton s'est imposé dans la seconde (19.97). En revanche, le champion du monde du 100 m Christian Coleman n'a pas pris le départ de ces demi-finales, abandonnant toute chance de viser un doublé 100-200 m aux Mondiaux. Coleman avait manqué les Jeux de Tokyo l'an dernier en raison d'une suspension de 18 mois pour des manquements à ses obligations de localisation dans le cadre de la lutte antidopage. (Belga)