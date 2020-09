Mondiaux de cyclisme - Les Pays-Bas avec leur armada dans la course en ligne féminine, six Belges au départ

Les Néerlandaises seront, une nouvelle fois, les favorites de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme. Samedi, les regards seront assurément tournés vers Annemiek van Vleuten, au départ des 143 kilomètres malgré une fracture du poignet encourue le 17 septembre alors qu'elle s'apprêtait à remporter le Tour d'Italie féminin. Championne du monde en 2019 à Harrogate, elle tentera de conserver son maillot arc-en-ciel.Van Vleuten, 38 ans début octobre, débutera la course avec une attelle au poignet. Malgré tout, elle a déjà prouvé à maintes reprises ses qualités quand la route s'élève et pourrait s'illustrer lors des cinq tours du circuit local et ses deux montées de plus de deux kilomètres, agrémentées de passages à plus de 11%. Après son titre du contre-la-montre jeudi, Anna van der Breggen fait elle aussi partie des favorites. Championne du monde 2018 et récente lauréate du Tour d'Italie, la Néerlandaise aura de nombreuses qualités à faire valoir. Le troisième atout majeur du jeu Oranje se nomme Marianne Vos, triple championne du monde (2006, 2012, 2013). Il faudra également surveiller, côté italien, Elisa Longo Borghini, troisième du dernier Giro Rosa après deux victoires d'étape. Côté belge, la sélection est riche de six éléments avec Valérie Demey, Miek Docx, Lone Meertens, Ann-Sophie Duyck, Fien van Eynde et Jesse Vandenbulcke. Aucune ne paraît en mesure de pouvoir se mêler à la lutte pour le podium. Dimanche, la course masculine sera longue de 258,2 kilomètres (9 tours) et riche près de 5.000 mètres de dénivelé positif. (Belga)