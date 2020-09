Mondiaux de cyclisme - Loïc Vliegen "fier" de la médaille d'argent de Wout van Aert

Loïc Vliegen a terminé 40e de ses premiers Mondiaux élites dimanche à Imola, où la Belgique a dû se contenter de la médaille d'argent de Wout van Aert, le Français Julian Alaphilippe s'emparant du maillot arc-en-ciel."Ce premier Mondial chez les pros fut une superbe expérience", a déclaré Loïc Vliegen dans un communiqué de son équipe Circus - Want-Gobert. "J'ai bien suivi la tactique établie par l'équipe en restant toujours aux avant-postes. Mon seul regret est d'avoir dû mettre à pied quand la course a explosé dans l'avant-dernier passage de la Cima Gallisterna à la suite d'un écart devant moi, sans quoi je peux basculer avec les favoris. Je suis encore rentré par la suite et j'ai aidé l'équipe au mieux dans le dernier tour. Je suis fier de la médaille d'argent de Wout Van Aert, le plus fort a gagné. A titre personnel, la forme est toujours bel et bien là depuis la reprise. Je veux prolonger sur ma lancée dans les prochaines semaines. Je ferai l'impasse sur la Flèche Wallonne, pour garder de la fraicheur pour Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Brabançonne, l'Amstel Gold Race puis au Tour des Flandres", a conclu le Liégeois, qui a terminé à 9:24 du vainqueur. (Belga)