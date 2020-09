Mondiaux de cyclisme - Rik Verbrugghe loue la "solide prestation collective" après l'argent de Wout van Aert

"Mon premier sentiment est forcément la déception" a déclaré le sélectionneur belge Rik Verbrugghe à l'issue de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme. "Quand vous êtes si proche de gagner et que Wout van Aert s'impose aussi facilement dans le sprint pour la deuxième place, c'est dommage. D'une autre part, nous avons été très forts collectivement et cela me rend fier.""Tactiquement, nous n'avons pas commis d'erreur, nous avons pris la course en main au bon moment", a analysé Verbrugghe, qui voulait ainsi éviter des attaques. "Nous voulions contrôler jusqu'à la fin. C'était le bon choix. Wout a été battu par plus fort que lui." En effet, Julian Alaphilippe a profité du passage le plus pentu de la dernière bosse (16%) pour placer une attaque tranchante. "Il a pu développer davantage de watts à cet endroit. Si Wout avait pu l'accompagner, il l'aurait fait. Par exemple, le Poggio (sur Milan-Sanremo, ndlr) est moins escarpé et Wout avait pu le suivre. C'est simplement le plus fort qui s'est imposé et nous ne pouvons rien y faire." Malgré tout, le sélectionneur était content du travail effectué par ses troupes. "Ce sont des Mondiaux réussis. Nous avons été très forts collectivement, nous pouvons être satisfaits. On a pris l'argent mais l'or n'était pas loin. C'est ce qui rend le sport beau, victoires et défaites sont souvent proches. Je ne blâme pas mes coureurs. On est tombé sur un super Filippo Ganna lors du contre-la-montre et sur un super Alaphilippe dans la course en ligne. Deux fois la médaille d'argent, c'est quand même amer." Verbrugghe a aussi évoqué Greg Van Avermaet, qui n'a pas hésité à servir Wout van Aert. "J'entends souvent qu'il ne peut pas rouler pour un leader mais il a prouvé le contraire. Il s'est dévoué pour Wout. Nous avions un objectif, faire de Van Aert le nouveau champion du monde. Je suis désolé pour les gars qui ont travaillé si dur mais Alaphilippe était trop fort, même avec un groupe de cinq à sa poursuite." (Belga)