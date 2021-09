Mondiaux de cyclisme: Sara Van de Vel disputera le chrono avec Julie Van de Velde

Sara Van de Vel disputera le contre-la-montre élites dames des Mondiaux de cyclisme sur route, le 20 septembre entre Knokke-Heist et Bruges, aux côtés de Julie Van de Velde. Belgian Cycling l'a annoncé mardi.Le 6 septembre, lors de l'annonce des sélections belges, seule Julie Van de Velde avait été officialisée pour le contre-la-montre individuel des élites féminines. Le deuxième nom devait être confirmé après l'Euro de Trente entre Julie De Wilde, Ann-Sophie Duyck et Sara Van de Vel. Cette dernière avait pris la 9e place, alors que Duyck s'était classée 13e. Par ailleurs, les titres européens glanés par Alec Segaert dans le contre-la-montre juniors et par Thibau Nys dans la course en ligne espoirs permettent à la Belgique d'aligner un coureur de plus dans ces deux épreuves. Belgian Cycling a annoncé que Jonathan Vervenne rejoint Segaert et Cian Uijtdebroeks dans le chrono juniors et que Lennert Van Eetvelt intègre l'équipe espoirs, qui comprend, outre Nys, Arnaud De Lie, Fabio Van den Bossche, Stan Van Tricht et Florian Vermeersch. (Belga)