Mondiaux de cyclocross - En dernière minute, l'UCI réduit le nombre de coureurs du relais mixte de 6 à 4

L'Union internationale cycliste (UCI) a effectué une modification de dernière minute au relais par équipe mixte prévu vendredi au programme des championnats du monde de cyclocross à Fayetteville, aux États-Unis. Alors que plusieurs équipes n'ont pu amener un contingent suffisant de coureurs à cause des conditions sanitaires, l'UCI a décidé de réduire la taille des équipes à 4 au lieu de 6."Plusieurs sélections nationales sont arrivées à Fayetteville pour les championnats du monde avec un nombre réduit à cause des athlètes qui n'ont pas pu voyager en raison de maladie ou de quarantaine obligatoire", expliquait le communiqué de l'UCI. "Afin de s'assurer que les pays participant au relais mixte vendredi puissent présenter une équipe, l'UCI a réduit le nombre de coureurs par équipe de 6 à 4. Chaque équipe présente à Fayetteville alignera 2 coureurs et 2 coureuses." Daan Soete, Kiona Crabbé, Alicia Franck et Niels Vandeputte défendront les couleurs belges. Les juniors Kenay De Moyer et Fleur Moors ont subi cette modification du règlement et ne participeront pas à la course, comme l'a communiqué Belgian Cycling à Belga. Les pays ont également l'occasion d'aligner deux équipes de 4 coureurs, a ajouté l'UCI, ce dont profiteront le Canada et les États-Unis. Ces deux derniers, la Belgique, la Tchéquie et l'Italie se disputeront la couronne mondiale. (Belga)