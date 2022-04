Mondiaux de hockey sur glace - La Belgique s'incline d'entrée contre la Géorgie

La Belgique s'est inclinée 3-4 contre la Géorgie pour son entrée en lice aux championnats du monde de hockey sur glace (Division II B) lundi à Reykjavik en Islande.Menée 3-2 après le premier tiers-temps, la Belgique rétablissait l'égalité dans le deuxième tiers-temps (3-3). Lors du troisième tiers-temps, les Belges encaissaient un quatrième but, synonyme de défaite pour leur entrée dans le tournoi. Plus tôt dans la journée, l'Islande s'était facilement imposée 10-2 face à la Bulgarie. La Belgique affrontera encore le Mexique (20 avril), la Bulgarie (21 avril) et l'Islande (23 avril). Toutes les rencontres se disputent en Islande, pays-hôte de ce mini-championnat à cinq équipes. Le vainqueur de ce tournoi sera promu en Division II A tandis que la dernière équipe classée sera reléguée en Division III A. (Belga)