Mondiaux de hockey sur glace - La Belgique termine son tournoi par une défaite contre l'Islande

La Belgique s'est inclinée 3-2 contre l'Islande pour son dernier match des championnats du monde de hockey sur glace (Division II B) samedi à Reykjavik en Islande.Après une défaite inaugurale contre la Géorgie (3-4), la Belgique avait décroché deux victoires de rang contre le Mexique (6-0) et la Bulgarie (11-0) avant d'affronter l'Islande, pays-hôte du tournoi. Dans cette dernière rencontre, les Belges ont terminé leur tournoi par une défaite. Après un premier tiers-temps sans but, l'Islande prenait les devant à la fin du deuxième tiers-temps (2-1). Dans le dernier acte, les Islandais assuraient leur victoire (3-2). Grâce à ce succès, l'Islande termine en tête du tournoi avec 12 points et est promue en Division II A. La Belgique termine elle à la troisième place avec 6 points derrière la Géorgie (9e) et devant la Bulgarie (3). Le Mexique, dernier avec quatre défaites, est relégué en Division III A. (Belga)

