Mondiaux de kayak rivière - La Belgique 5e de l'épreuve classique par équipes messieurs et dames

Tant chez les dames que chez les messieurs, l'équipe belge a pris la 5e place de l'épreuve classique par équipes aux Mondiaux de descente de rivière en kayak, lundi à Treignac, dans le centre de la France.Léo Montulet, Samuel Pype et Joren Bogaerts, médaillés de bronze de l'épreuve de sprint samedi, ont terminé leur parcours à 52 secondes de la France, victorieuse en 16:30.51. Les kayakistes belges, en 17:22.64, sont restés à plus de 18 secondes du podium complété par l'Allemagne (16:39.07) et la République tchèque (17:04.57). Chez les dames, la Belgique, représentée par Clémence Hulpiau, Louisiane Levaque et Lauranne Sinnesael, s'est classée 5e et avant-dernière, à plus d'1 minute des Françaises, lauréates en classique comme sur le sprint. En individuel, Léo Montulet a terminé dimanche, en 16:40.44, à la 6e place de la distance classique, remportée par le Français Quentin Bonnetin, en 16:26.07. Samuel Pype est 11e (16:57.37), Joren Bogaerts 18e (17:21.26) et Alban Duvivier 22e (17:38.75). Chez les dames, comme en sprint, le titre mondial est revenu à la Française Manon Hostens, en 17:42.80. Laurane Sinnesael a fini 12e (18:41.66), Clémence Hulpiau est 16e (19:08.16), juste devant Louisiane Levaque 17e (19:08.65). (Belga)