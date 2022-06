Mondiaux de natation - Nouveau record du monde du relais mixte 4x100m pour l'Australie

L'Australie est devenue championne du monde du relais mixte 4x100 mètres nage libre en établissant un nouveau record du monde, vendredi à Budapest.Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Madison Wilson et Mollie O'Callaghan ont bouclé les huit longueurs du bassin dans un temps de 3:19.38, améliorant de deux centièmes la précédente marque, détenue par les États-Unis depuis juillet 2019 et les Mondiaux de Gwangju, en Corée du Sud. Le Canada a terminé deuxième de la course en 3:20.61, devant les États-Unis (3:21.09). (Belga)