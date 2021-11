Mondiaux de padel - L'équipe féminine termine 6e des Mondiaux

La Belgique a été battue 2-1 par le Brésil en match de classement pour les places 5 et 6 des championnats du monde dames de padel, samedi à Doha, au Qatar.Astrid Dierckx et Evelyne Dom se sont inclinées 6-2, 7-5 avant que Helena Wyckaert et Elyne Boeykens ne rétablisse l'égalité grâce à une victoire 6-4, 6-7, 6-4. Dans le duel décisif pour la 5e place, Dorien Cuypers et Marie Maligo ont été battues sur un double 6-3. Malgré tout, l'équipe belge féminine, 10e au classement mondial et dirigée par Thomas Deschamps, termine à une belle 6e place. La finale opposera l'Espagne à l'Argentine, qui se partagent 13 titres mondiaux chez les dames (8 pour l'Argentine, 5 pour l'Espagne). (Belga)

