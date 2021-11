Mondiaux de padel - La Belgique bat la Pologne et jouera pour la 9e place de l'épreuve masculine

L'équipe belge masculine de padel s'est imposée 2-1 face à la Pologne en match de classement pour les places de neuf à douze des championnats du monde, vendredi à Doha au Qatar. Elle sera opposée à la Grande-Bretagne ou à l'Allemagne dans le match pour la 9e place.Laurent Montoisi et Jerome Peeters ont cédé 6-1, 5-7 et 6-4 face à Mateusz Lipinski et Maciej Naduk. Ensuite, Clement Geens et Francois Gardier ont égalisé grâce à leur victoire aisée aux dépens de Bartosz Roslonski et Oskar Gorka 6-2 et 6-0. Jeremy Gala et Dominique Coene ont assuré la victoire belge 6-3 et 7-5 contre Marcin Maszczyk et Wladyslaw Sredniawa. Plus tôt dans la journée, l'équipe belge féminine avait battu le Mexique 2-1 dans son premier match de classement. Les Belges affronteront les Brésiliennes avec la 5e place pour enjeu. (Belga)