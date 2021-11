Mondiaux de padel - La Belgique bat les Etats-Unis en match de classement chez les messieurs

L'équipe belge messieurs de padel a battu les Etats-Unis 3-0 dans son premier match de classement pour les places 9-16 jeudi aux championnats du monde de padel, à Doha, au Qatar.Clement Geens et Francois Gardier ont d'abord battu 6-4, 3-6, 6-3 Nicholas Agritelley et Francisco Riveroll. Jeremy Gala et Dominique Coene ont fait 2-0 en dominant 7-5, 6-4 Javier Carrillo et Fernando Alarcon. Bram Coene et Nick Braet ont écarté ensuite Nicholad Frank et Patrick Kawka 6-3, 2-6 7-6 (7/5) pour porter le score final à 3-0. Les Belges joueront maintenant un match de classement pour les places 9 à 12. Plus tôt dans la journe, la Belgique avait été battue 3-0 par l'Espagne, championne en titre, en quarts de finale du tournoi féminin. Les Belges affronteront le Mexique vendredi en match de classement pour les places 5 à 8. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.