Mondiaux de padel - La Belgique en quarts de finale chez les dames, les messieurs éliminés

L'équipe nationale belge féminine de padel s'est qualifiée pour les quarts de finale des championnats du monde grâce à sa victoire 3-0 sur les Pays-Bas, mercredi à Doha, la capitale du Qatar.An-Sophie Mestach et Helena Wyckaert ont gagné le premier point en battant Steffie Weterings et Marcella Koek 6-1, 6-2. Babette Wyckaert et Elyne Boeykens ont ensuite dominé Milou Ettekoven et Tess Van Dinteren 6-3, 6-1, avant que Marie Maligo et Dorien Cuypers ne battent Chayenne Ewijk et Rosalie Van der Hoek 6-3, 6-4 pour faire 3-0. La Belgique, 10e au classement mondial, avait débuté son tournli par une défaite 3-0 contre l'Italie lundi, et avait enregistré une première victoire mardi face au Danemark (3-0). Les Belges sont par contre éliminés chez les messieurs. Après une victoire 3-0 face au Qatar et une défaite 3-0 face au Brésil, la Belgique devait battre l'Italie mercredi pour terminer à une des deux premières places du groupe, qualificatives pour les places 1-8. C'est toutefois une défaite 3-0 qui a scellé ce duel belgo-italien. Nick Braet et Bram Coene ont été battus 6-3 , 6-0 par Andres Britos et Daniele Cattaneo. Jeremy Gala et Clement Geens se sont ensuite inclinés 7-6 (8/6), 6-3 face à Simone Cremna et Marcelo Capitani. Laurent Montoisi et Jerome Peeters ont perdu le 3e mach 6-1, 6-4 face à Riccardo Sinicropi et Lorenzo di Giovanni. L'équipe masculine belge, 3e du groupe C, jouera désormais les matches de classement pour les places 9 à 16. (Belga)

