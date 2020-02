Mondiaux de paracyclisme: le tandem Griet Hoet et Anneleen Monsieur médaille de bronze de la poursuite

Le tandem féminin composé de Griet Hoet (malvoyante) et d'Anneleen Monsieur (guide) a remporté la petite finale de la poursuite individuelle (classe B) des championnats du monde de paracyclisme, vendredi à Milton au Canada. Quatrième chrono des qualifications, elles ont réussi à rejoindre leurs adversaires britanniques Fachie-Hall dans la course pour la 3e place. Hoet/Monsieur offrent une deuxième médaille à la Belgique après l'or de Ewoud Vromant jeudi en poursuite (classe C2).Celui-ci a pris vendredi la 8e place tant dans le 1000m contre-la-montre que dans le 200m départ lancé. Il a reculé au 5e rang du classement de l'Omnium. Niels Verschaeren a terminé 4e du 200m lancé et Diederick Schelfout s'est classé 5e du 1000m contre-la-montre et 7e du 200m départ lancé. (Belga)