Mondiaux de patinage toutes distances - Bart Swings 15e de la mass-start, Mathias Vosté 23e du 1500 m

Bart Swings a terminé 15e de la mass-start et Mathias Vosté a pris la 23e place du 1500 m dimanche lors de la dernière journée des Mondiaux de patinage toutes distances à Salt Lake City, aux Etats-Unis.Bart Swings devait aussi initialement disputer le 1500 m mais il a renoncé pour se concentrer sur la mass-strat, son épreuve de prédilection. Le Louvaniste, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang et champion d'Europe de la mass-start, a terminé 15e en 7:45.040, tandis que le Néerlandais Jorrit Bergsma s'est imposé en 7:39.490. Les Canadiens Jordan Belchos et Antoine Gélinas-Beaulieu prennent les médailles d'argent et de bronze. Swings avait débuté ses Mondiaux par une 15e place sur le 5000 m jeudi. Sur 1500 m, la victoire est revenue au Néerlandais Kjeld Nuis, qui s'est imposé en 1:41.664 devant son compatriote Thomas Krol et l'Américain Joey Mantia. Loin de son meilleur chrono, Mathias Vosté termine 23e en 1:46.73. Il s'était classé 18e du 1000 m samedi. Chez les dames, la Néerlandaise Ireen Wust a remporté le 1500 m en 1:50.925 devant les Russes Evgeniia Lalenkova et Elizaveta Kazelina. La mass-start a été remportée par la Canadienne Ivanie Blondin (8:14.020) qui a devancé la Sud-Coréenne Bo-Reum Kim et la Néerlandaise Irene Schouten. (Belga)