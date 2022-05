Mondiaux de squash - Tinne Gilis éliminée en huitièmes de finale par la N.2 mondiale Nour El Sherbini

Tinne Gilis a été éliminée mercredi en huitièmes de finale des championnats du monde de squash organisés au Caire en Égypte. La Limbourgeoise de 24 ans, 13e mondiale et tête de série N.23, a été dominée sans discussion par la numéro 2 mondiale, l'Egyptienne Nour El Sherbini (N.2), 26 ans. Elle s'est inclinée en trois sets : 11-5, 11-4 et 11-5. La rencontre a duré 29 minutes.Sa soeur Nele Gilis, 26 ans, 11e mondiale et tête de série N.11, a aussi vu ses Mondiaux s'achever en huitièmes de finale. Elle a été battue mardi par l'Américaine Amanda Sobhy (PSA4/N.4), 28 ans, 3 sest à 0 (11-9, 11-8, 11-9). (Belga)

