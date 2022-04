Mondiaux juniors de patinage artistique - Nina Pinzarrone termine 11e à Tallinn

Nina Pinzarrone a pris la 11e place des championnats du monde juniors de patinage artistique dimanche à Tallinn en Estonie.La jeune patineuse bruxelloise, 15 ans, septième à l'issue du programme court la veille, a commis quelques erreurs dans son programme libre dimanche. Le titre mondial est revenu à l'Américaine Isabeau Levito (206.55) devant la Sud-Coréenne Jia Shin (206.01) et une autre Américaine Lindsay Thorngren (199.42). Nina Pinzarrone, qui disputait son premier championnat du monde, avait obtenu une note de 63.67 dans le programme court, elle dont le meilleur score est de 64.58, à l'issue d'une belle prestation sans-faute sur la musique de 'I will wait for you' de Michel Legrand, un extrait des Parapluies de Cherbourg. Dimanche, sur la musique du film "Frida", Nina Pinzarrone s'est montrée plus fébrile chutant notamment sur ses deux triple lutz. Elle a récolté une note de 98.25 (16e) pour un total de 161.92. Sa meilleure note dans un programme libre reste fixé à 121.52. Elle termine 11e sur les 43 engagées samedi. La championne de Belgique juniore avait terminé 5e (Ljubljana) et 6e (Courchevel) de deux Grands Prix ISU juniors l'an dernier, soit des rendez-vous d'élite de la catégorie. Victorieuse de deux rendez-vous juniors cette année à Bergame et Ljubljana, et 2e de la Coupe du Printemps à Kockelscheuer au Grand-Duché du Luxembourg, Nina Pinzarrone est coachée par Ans Bocklandt. (Belga)