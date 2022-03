Mondiaux par équipes aux trois bandes - La Belgique éliminée dès la phase de groupe

Peter Ceulemans (UMB 25) et Eddy Merckx (UMB 6) n'ont pas réussi à qualifier la Belgique pour les quarts de finale des Mondiaux par équipes de billard aux trois bandes après leur défaite 4-0 contre les Allemands Martin Horne et Ronny Lindemann vendredi à Viersen aux Pays-Bas.Jeudi, la Belgique occupait la deuxième place de son groupe après des matches contre l'Espagne et le Pérou. Les deux premières équipes de chaque poule se qualifiaient pour les quarts de finale. Avec Frédéric Caudron, Merckx a remporté quatre fois de suite les Mondiaux par équipes entre 2012 et 2015. (Belga)