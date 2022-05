Mondiaux U21 de Kite surf - Daan Baute termine 18e en Sardaigne

Daan Baute a ponctué les Championnats du monde U21 de Kite surf à la 18e place samedi à l'issue de la quatrième journée disputée à Torregrande, en Sardaigne.Dans cette discipline qui fera son entrée au programme des Jeux Olympiques de Paris en 2024, Daan Baute, 18 ans, termine avec 151 points. Samedi, il a successivement pris les 12e, 18e, 19e et 18e places des quatre régates du jour. Les trois moins bons résultats ne sont pas comptabilisés pour établir le classement final. Le top 10, emmené par le Singapourien Maximilian Maeder, en tête avec 13 points grâce à 14 victoires en 16 régates, disputera la course aux médailles dimanche avec des demi-finales et une finale au programme. (Belga)

