Monfils éliminé dès le 1er tour de Roland-Garros, une première depuis 2005

Gaël Monfils, N.9 mondial, a été éliminé dès le premier tour de Roland-Garros, une première dans sa carrière depuis 2005, battu par le Kazakh Alexander Bublik (ATP 49) en quatre sets 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, lundi à Paris.Le Français de 34 ans, demi-finaliste de Roland-Garros en 2008, restait sur deux défaites d'entrée à Rome puis Hambourg en septembre, ses tournois de reprise après six mois sans compétition en raison de la pandémie de Covid-19. Il avait choisi de renoncer à la mini-tournée américaine sur dur Cincinnati-US Open concentrée à New-York. Monfils s'était hissé en huitièmes de finale à Roland-Garros en 2019 et avait ensuite disputé un quart de finale à l'US Open. Il avait parfaitement débuté 2020 par deux titres à Montpellier et à Rotterdam, plus un huitième de finale à l'Open d'Australie et une demi-finale à Dubaï. Des performances qui lui ont permis de grimper à la 9e place du classement ATP, ce qui en fait le joueur français le mieux placé. Mais la belle dynamique s'est grippée avec la crise sanitaire du Covid-19 et les longs mois de pause forcée. Sur le court Suzanne-Lenglen lundi, il est apparu totalement perdu pendant deux sets et demi face à Bublik, multipliant les fautes directes (58), les doubles fautes (12) et les échanges avec l'arbitre de chaise aux changements de côté. Sa réaction d'orgueil au troisième set et au début du quatrième n'a pas été suffisante pour inverser la tendance face à la puissance du service du Kazakh (près de 200 km/h de moyenne en première balle). En plus de sa demi-finale en 2008, Monfils compte trois quarts de finale en 2009, 2011 et 2014. Il a manqué le Grand Chelem parisien en 2012 et en 2016. (Belga)

