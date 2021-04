Montpellier gagne la Coupe de France, Julie Allemand (22 pts) MVP de la finale

Lattes-Montpellier, coaché par le Liégeois Thibaut Petit, a remporté la Coupe de France en battant Charleville-Mézières 75 à 74 samedi à Paris-Bercy. Une autre Liégeoise, Julie Allemand a été élue MVP, meilleure joueuse de la finale, grâce à ses 22 points (dont 16 en première période).La meneuse des Belgian Cats, 24 ans, a rendu une copie presque parfaite avec un 8/9 à distance (4/5 à 2pts, 4/4 à 3 points, 2/2 aux lancers-francs) pour 8 assists, 2 rebonds et 2 interceptions en 34 minutes de jeu pour 27 d'évaluation. C'est la 5e Coupe de France pour le club de Montpellier, en cinq finales (après 2016, 2015, 2013 et 2011). Les Montpelliéraines avaient éliminé en demi-finale Bourges vainqueur des trois dernières éditions et se qualifient aussi pour l'Euroligue la saison prochaine. C'était la deuxième accession à la finale de la Coupe de France pour Julie Allemand après une qualification avec Lyon la saison dernière, mais la finale avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Julie Allemand retrouvera d'ailleurs Lyon la saison prochaine, où elle a signé pour quatre ans. La meneuse liégeoise avait été championne de France avec les Lyonnaises en 2018 et complète son palmarès avec une Coupe de France. Bourges et Montpellier ont remporté ainsi les huit dernières éditions de la Coupe de France, après la victoire d'Arras en 2012. Le club nordiste était alors coaché par Thibaut Petit, 41 ans, qui ajoute une seconde Coupe de France à son palmarès. (Belga)