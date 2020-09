Morbidelli gagne à Saint-Marin en MotoGP, Quartararo perd la tête du championnat

L'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) a remporté dimanche le Grand Prix de Saint-Marin en catégorie MotoGP, sixième manche du championnat du monde, alors que son coéquipier français Fabio Quartararo a abandonné sur chute et perdu la tête du du championnat, au profit de l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati).Morbidelli (Yamaha-SRT) a devancé un autre italien, Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac) et l'Espagnol Joan Mir (Suzuki). Le vétéran italien Valentino Rossi (Yamaha) a terminé 4e. Au championnat, c'est l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), septième, qui s'empare de la tête avec 76 points, devant Quartararo (70), après six des quinze épreuves prévues. Ce championnat, qui a déjà vu cinq vainqueurs différents, est plus serré que jamais: les neuf premiers se tiennent en 23 unités. Jack Miller (Ducati-Pramac) est ainsi troisième à 13 points, Mir quatrième à 16 points. Morbidelli remonte en septième position avec 57 unités, derrière Maverick Vinales (Yamaha/58) et Valentino Rossi (58). Brad Binder (KTM) et Takaaki Nakagami (Honda-Idemitsu) suivent avec 53 points. (Belga)

