Mort de Dean (4 ans) - La chambre du conseil de Termonde prolonge la détention de Dave De Kock

Dave De Kock, le principal suspect dans l'affaire de l'enlèvement et de l'assassinat du petit Dean Verberckmoes, âgé de quatre ans, reste en détention provisoire, a décidé la chambre du conseil de Termonde, vendredi.Le corps de Dean Verberckmoes a été découvert le 17 janvier aux Pays-Bas, en Zélande. Dave De Kock a été arrêté un peu plus tôt ce jour-là dans la province néerlandaise d'Utrecht. Le juge d'instruction de Termonde a demandé que Dave De Kock soit livré à la Belgique pour l'enlèvement et l'assassinat du petit. La chambre juridique internationale d'Amsterdam a décidé d'autoriser la remise. L'homme a été place sous mandat d'arrêt en Belgique et séjourne en ce moment à la prison de Bruges. Il a comparu vendredi devant la chambre du conseil qui a décidé de prolonger sa détention provisoire. (Belga)

