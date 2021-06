Mort de George Floyd - Les États "doivent cesser de nier" le racisme et commencer "à le démanteler"

Les États doivent prendre des "mesures immédiates" contre le "racisme systémique" dont sont victimes les Noirs, a réclamé Michelle Bachelet, Haute commissaire de l'Onu aux droits humains lundi, quelques jours après la condamnation aux États-Unis du policier qui a tué George Floyd."Seules les approches qui s'attaquent à la fois aux lacunes endémiques des forces de l'ordre et au racisme systémique - et à ses origines - rendront justice à la mémoire de George Floyd et de tant d'autres dont la vie a été perdue ou irrémédiablement affectée", a déclaré Mme Bachelet, lors de la publication d'un rapport du Haut commissariat demandé par le Conseil des droits humains de l'Onu, en référence à l'Afro-Américain devenu le symbole des victimes des violences policières et raciales aux Etats-Unis après son meurtre le 25 mai 2020. "Il existe aujourd'hui une possibilité d'importance capitale de marquer un tournant pour l'égalité et la justice raciales", relève encore ce rapport. Vendredi, Derek Chauvin, le policier blanc qui a écrasé le cou de George Floyd sous son genou pendant de longues minutes, a été condamné à 22 ans et demi de prison, une peine lourde et rare aux États-Unis qui reflète l'impact planétaire du drame. Le meurtre de George Floyd et "les manifestations de masse" qui l'ont suivi partout dans le monde constituent en effet un moment "décisif dans la lutte contre le racisme" dont il faut se saisir, souligne d'ailleurs le Haut Commissariat aux droits humains. Cette mobilisation a permis "une prise de conscience longtemps retardée du racisme et a placé au centre des débats le caractère systémique du racisme", souligne Mme Bachelet dans le communiqué accompagnant le rapport. Ce racisme systémique induit que les populations africaines ou d'ascendance africaine se retrouvent marginalisées économiquement et politiquement, n'ont pas le même accès que les autres à l'éducation ou à des soins de santé de qualité, ou se retrouvent sous-représentées dans la société. Le rapport demande notamment la mise en place de statistiques ethniques, seules à même de permettre de "mieux comprendre l'ampleur du racisme systémique (...) et contrôler l'efficacité des mesures stratégiques" prises. Il relève également que le racisme conditionne "les interactions des personnes africaines avec les représentants de la loi et le système de justice pénale". Lorsqu'elles existent, les données à cet égard sont "inquiétantes", estime le Haut commissariat aux droits humains, évoquant par exemple le Royaume-Uni où sur une année (d'avril 2019 à mars 2020), on a constaté 6 interpellations avec fouille pour 1.000 personnes banches contre 54 pour 1.000 personnes noires. Le rapport évoque en outre la mise en place de "mécanismes de contrôle indépendants", une limitation du recours à la force par les policiers ou encore des "programmes d'indemnisation des victimes". La lutte contre le racisme passe par un véritable travail de mémoire, souligne enfin le rapport. Il est ainsi "grand temps de regarder en face les séquelles de l'esclavagisme, de la traite transatlantique des Africains et du colonialisme, et de viser une justice réparatrice", insiste-t-il, pointant "l'absence de reconnaissance officielle de la responsabilité" des États, institutions et individus ayant participé à ces phénomènes ou en tirant encore profit. "Le statu quo est inacceptable", conclut Mme Bachelet dans son communiqué. "Nous avons besoin d'une approche transformatrice qui s'attaque aux domaines interdépendants qui alimentent le racisme et conduisent à des tragédies récurrentes tout à fait évitables, comme la mort de George Floyd." (Belga)