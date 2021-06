Mort de George Floyd - Prix Pulitzer spécial pour la jeune femme qui a filmé le meurtre de George Floyd

Darnella Frazier, jeune femme de 18 ans qui a filmé l'interpellation et le meurtre de George Floyd à Minneapolis fin mai 2020, s'est vu décerner vendredi un prix Pulitzer spécial, les récompenses les plus prestigieuses du journalisme aux Etats-Unis.Le jury du Pulitzer a rendu hommage à celle qui était sortie, ce jour-là, faire une course et s'est retrouvée par hasard face à la scène, pour avoir "courageusement enregistré le meurtre de George Floyd, une vidéo qui a engendré des manifestations contre les brutalités policières dans le monde entier". (Belga)

