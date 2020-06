Mort de l'ancien attaquant de l'AC Milan Pierino Prati, champion d'Europe 68 avec l'Italie

L'ancien attaquant international italien Pierino Prati est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé son ancien club, l'AC Milan, lundi soir.Pierino Prati a joué à l'AC Milan de 1966 à 1973. Il avait remporté la C1 (Ligue des champions) en 1969, réalisant un triplé en finale contre l'Ajax Amsterdam, gagnée 4-1 par les Italiens. Meilleur buteur de la Serie A en 1968, Prati avait aussi soulevé deux Coupes des Coupes avec l'AC Milan (1968 et 1973), avec lequel il a été champion d'Italie en 1968 et remporté la Coupe d'Italie en 1972 et 1973. Avec l'équipe nationale d'Italie, Prati avait remporté l'Euro 1968 et atteint la finale du Mondial 1970, où l'Italie avait été battue par le Brésil de Pelé. (Belga)

