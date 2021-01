Moscou et Téhéran appellent à "sauver" l'accord sur le nucléaire iranien

La Russie et l'Iran veulent "sauver" l'accord sur le nucléaire iranien, ont annoncé mardi les chefs de la diplomatie de ces pays, alors que l'administration de Joe Biden doit décider si les Etats-Unis reviennent à ce texte clé."Un thème particulièrement d'actualité est celui de sauver (l'accord) et nous, comme l'Iran, souhaitons un retour à sa mise en œuvre pleine et entière", a assuré le ministre russe Sergueï Lavrov en présence de son homologue iranien Mohammad Javad Zarif à Moscou, qui a dit "partager l'idée qu'il faut sauver" l'accord. (Belga)