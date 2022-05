Moto2: Barry Baltus 22e des qualifications au Mans

Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a signé ce samedi le 22e temps des qualifications du Grand Prix de France Moto2, au Mans, septième manche du championnat du monde.Le Warétois avait fait preuve d'un très bon rythme lors des essais libres et avait d'ailleurs signé le 15e temps au cumul des trois séances, ratant la qualification directe en Q2 pour 18 millièmes de seconde à peine. Contraint de passer par la Q1, Barry Baltus n'a pas su poursuivre sur sa lancée et a signé le 8e temps en 1:36.528, échouant à deux dixièmes du top 4, synonyme d'accession à la Q2. Il s'élancera donc en 22e position sur la grille ce dimanche. L'Espagnol Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) a signé sa toute première pole position en Moto2 en 1:35.803. Il est ainsi devenu le septième poleman différent en autant d'épreuves cette saison. La course aura lieu ce dimanche à 12h20. (Belga)

