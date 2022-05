Motocross: Jorge Prado déjà de retour en Sardaigne dimanche

Jorge Prado est de retour en compétition après s'être déboité l'épaule il y a dix jours. L'Espagnol, 4e du championnat du monde MXGP, sera au départ dimanche du Grand Prix de Sardaigne à Riola Sardo, 8e épreuve de la saison, a annoncé son équipe GasGas dans un communiqué.Blessé à l'épaule au début du moi à l'entraînement, Jorge Prado, alors deuxième au Mondial, avait dû faire l'impasse sur le Grand Prix d'Italie à Maggiore reculant de deux rangs au Mondial à onze unités du podium. "J'ai roulé cette semaine et mon épaule est suffisamment solide pour courir. Je serai dès lors à Riola Sardo pour essayer de gagner le plus de points possible", a commenté Jorge Prado dans le communiqué de son écurie. Au championnat du monde, Tim Gajser (336 pts) devance le Français Maxime Renaux (255 pts) et le Suisse Jeremy Seewer (231 pts). Jorge Prado compte 220 unités. (Belga)