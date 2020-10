MotoE - Xavier Siméon abandonne sur chute en Course 1 au Mans

Xavier Siméon (LCR E-Team) a abandonné ce samedi lors de la Course 1 du Grand Prix de France au Mans. Le Belge a été impliqué dans un accrochage.Partie 8e de la Course 1 ce samedi, Xavier Siméon n'a pas eu beaucoup de réussite. Après l'interruption de la course à la suite de la chute de l'Italien Mattia Casadei, le Bruxellois s'est retrouvé au redémarrage dans une chute au premier virage impliquant aussi les Italiens Niccolo Canepa (LCR E-Team) et Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE), et le Suisse Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP). Cette première joute du week-end a été remportée par le poleman, Jordi Torres (Pons Racing 40). L'Espagnol a devancé le Français Mike di Meglio et le Finlandais Niki Tuuli Au championnat, Torres compte désormais 18 points d'avance sur l'Italien Matteo Ferrari avant la dernière confrontation de la saison ce dimanche. Le départ de la Course 2 sera donné à 15h40. (Belga)