MotoGP - Alex Rins remporte le Grand Prix d'Aragon, Joan Mir prend la tête du classement

L'Espagnol Alex Rins (Suzukui Ecstar) a remporté le Grand Prix d'Aragon de MotoGP dimanche. Son compatriote et équipier Joan Mir, troisième de la course, s'empare de la tête du classement des pilotes.Parti en dixième position sur la grille, Alex Rins s'est offert un duel avec son compatriote Alex Marquez pour remporter sa première victoire de la saison. Joan Mir complète le podium et s'empare de la tête du classement des pilotes au détriment de Fabio Quartararo. Le Français a terminé à la 18e place après être parti en pole position. Au classement, Mir (121 points) compte six points d'avance sur Fabio Quartararo et douze sur l'Espagnol Maverick Vinales. La semaine prochaine, les pilotes resteront sur le circuit d'Aragon pour le Grand Prix de Teruel. (Belga)