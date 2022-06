MotoGP : Bagnaia renaît aux Pays-Bas, Quartararo chute deux fois et abandonne

Une semaine après sa chûte en Allemagne, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a facilement remporté le Grand Prix des Pays-Bas, dimanche à Assen, bénéficiant de l'abandon du Français Fabio Quartararo (Yamaha), toujours leader du championnat du monde de MotoGP.Marco Bezzechi (Ducati-VR46) et Maverick Vinales (Aprilia) complètent le podium de ce 11e Grand Prix sur 20, qui a vu Quartararo chuter deux fois et abandonner à mi-course. A la trêve estivale, Quartararo est leader avec 21 points d'avance sur l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), miraculé 4e dimanche, et 58 sur Zarco. Avant le prochain Grand Prix en Grande-Bretagne le 7 août, Bagnaia réalise l'excellente opération du week-end. Passant de la 6e à la 4e place mondiale, il réduit surtout son retard sur Quartararo à 66 points. Dans la "cathédrale" de la vitesse moto, l'Italien est parti en échappée et personne ne l'a revu. Il remporte son troisième Grand Prix de la saison et peut toujours croire en son étoile. Sachant que l'an dernier, c'est en fin de saison que le vice-champion 2021 avait enregistré ses quatre victoires, le pilote de 25 ans pourrait retrouver son rang de favori aux côtés du tenant du titre. A condition de régler ses problèmes d'irrégularité, avec notamment quatre abandons cette saison. (Belga)