MotoGP: Joan Mir remporte le Grand Prix d'Europe et s'envole au championnat

Joan Mir (Suzuki) a remporté le Grand Prix d'Europe de MotoGP dimanche sur le circuit de Valence. L'Espagnol s'envole au classement des pilotes face au Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), qui a chuté au premier tour avant de repartir pour terminer 14e.Mir a devancé son coéquipier et compatriote Alex Rins, Suzuki réalisant ainsi son premier doublé depuis 1982. Quartararo, toujours deuxième du championnat, compte désormais 37 points de retard sur Mir alors qu'il reste deux manches à disputer. Il est à égalité de points (125) avec Alex Rins. C'est la première victoire en MotoGP pour Joan Mir, 23 ans, qui a été couronné champion du monde Moto3 en 2017. "Je suis super content. Il me manquait une victoire et elle arrive au parfait moment", a souligné le Majorquin après sa victoire. Un troisième espagnol, Pol Espargaro (KTM), a pris la 3e place devant le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR). (Belga)