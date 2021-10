MotoGP - Marc Marquez remporte le GP des Amériques devant Fabio Quartararo

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a remporté dimanche son 7e Grand Prix des Amériques en catégorie MotoGP, devant le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui porte à 52 points son avance au championnat sur l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), 3e.Avec 3 manches encore à disputer (valant chacune 25 points pour le vainqueur), Quartararo aura une première chance de décrocher son premier titre dans la catégorie reine, le premier aussi pour un Français, lors de la prochaine épreuve à Misano (Italie) le 24 octobre. Mathématiquement, seul Bagnaia peut encore l'en empêcher. Troisième sur la grille, Marquez a pris le meilleur départ et contrôlé son rythme dans un premier temps, avant de creuser l'écart à partir du 5e tour pour ensuite se maintenir confortablement en tête. C'est sa deuxième victoire cette saison (avec le GP d'Allemagne, un autre tracé parcouru dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), après avoir manqué tout 2020 à cause d'une grave blessure au bras droit. Quartararo, lui, a géré en 2e position face à un Bagnaia, auteur de la pole position, moins à l'aise que prévu mais tout de même remonté depuis la 6e place dans les derniers tours. Les Espagnols Alex Rins (Suzuki) et Jorge Martin (Ducati-Pramac) terminent au pied du podium et l'Italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT) 15e. L'édition 2020 du GP des Amériques à Austin (Texas) avait été annulée à cause du Covid-19. Cette année, il s'est déroulé en présence de public. Le MotoGP sera donc de retour pour une deuxième épreuve sur le circuit italien de Misano --le GP d'Emilie-Romagne-- du 22 au 24 octobre, où Bagnaia s'est imposé en septembre au terme du GP de Saint-Marin. (Belga)