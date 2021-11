Mouscron réussit la passe de trois en s'imposant à Waasland-Beveren

Malgré la trêve internationale, Mouscron a continué sur sa lancée en enchaînant une troisième victoire consécutive en championnat. Les Hurlus se sont imposés 0-2 sur la pelouse de Waasland-Beveren, actuel deuxième de D1B, en match d'ouverture de la 12e journée. Grâce à ce succès, les hommes de José Jeunechamps reviennent avec 12 points à la hauteur de Virton, septième, qui reçoit le RWDM (sixième, 13 points), dimanche après-midi. De son côté, Waasland-Beveren occupe toujours la deuxième place au classement, avec 17 unités, une seule longueur d'avance sur le Lierse (16), et sept de retard sur Westerlo (24), le solide leader.Dans ce duel d'anciens pensionnaires de D1A, ce sont les Waaslandiens qui dominaient les débats en début de rencontre. Les Mouscronnois laissaient passer l'orage et se créaient deux grosses occasions par Clément Tainmont, qui trouvait le poteau (22e), et Teddy Chevalier, qui envoyait dans les gradins un ballon qui s'était écrasé sur la barre transversale (43e). Au retour des vestiaires, les Hurlus prenaient méritoirement l'avantage par ce même Teddy Chevalier qui prenait Nordin Jackers à contre-pied sur penalty (52e, 0-1). Frustré en première période par le montant, Clément Tainmont trouvait dix minutes plus tard à son tour le fond des filets grâce à une reprise de la tête consécutive à un centre d'Olivier Myny (62e, 0-2). A quinze minutes du terme, Teddy Chevalier pensait apporter le break définitif à son équipe, mais son but de la tête était logiquement annulé pour hors-jeu. Le score n'évoluait plus et les hommes de José Jeunechamps enregistraient leur troisième victoire consécutive, qui redistribue totalement les cartes en bas de classement. (Belga)