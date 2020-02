Municipales à Paris: Griveaux se retire et dénonce des "attaques ignobles"

Le candidat de La République en marche (LREM) pour la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, retire sa candidature dans le but de protéger ses proches après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, a-t-il annoncé vendredi à l'AFP."Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence", a-t-il dit. Les municipales françaises ont lieu sur deux tours en mars, les dimanches 15 et 22. (Belga)