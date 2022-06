Nafi Thiam combinera la hauteur et le 100m haies sur sa piste d'entraînement

Le Meeting International de la Province de Liège, qui se tiendra le mercredi 29 juin, a annoncé vendredi la présence de Nafi Thiam. La double championne olympique de l'heptathlon combinera la hauteur et le 100m haies sur sa piste d'entraînement.Il s'agira de la septième participation de Thiam à Liège, mais c'est la première fois qu'elle prendra part à deux épreuves. La piste à Liège a été récemment rénovée, ce qui permettra à Thiam d'effectuer un test grandeur nature en vue des Mondiaux d'athlétisme d'Eugene (15-24 juillet). Le meeting de Liège constituera la dernière sortie de Thiam en compétition avant les Mondiaux. Le 2 juillet, elle partira avec une grosse partie de la délégation belge pour les Etats-Unis. Belgian Athletics ne veut rien laisser au hasard. Afin de s'habituer aux conditions météorologiques et surtout au décalage horaire, un stage de préparation est prévu à Irvine, en Californie. Juste avant les Mondiaux, les athlètes belges n'auront plus que deux heures et demie de vol à effectuer pour se rendre à Eugene. Le programme de préparation de Thiam aux Mondiaux est à présent bouclé. Samedi, elle poursuivra sa saison samedi à Leiden, aux Pays-Bas, où elle s'alignera à la longueur et aux 100m haies. Une semaine plus tard, elle sautera en hauteur durant la Ligue de Diamant de Paris. Viendront ensuite les championnats de Belgique à Gentbrugge. Mais la championne olympique n'a pas encore communiqué sur quelles disciplines elle s'alignera. (Belga)