Nainggolan contraint l'Inter de Lukaku à un nouveau partage

Un but de Radja Nainggolan a permis à Cagliari de tenir en échec (1-1) l'Inter Milan de Romelu Lukaku, dimanche, à San Siro, lors de la 21e journée du championnat d'Italie.L'Inter Milan avait pris les commandes grâce à une tête de Martinez sur un centre de Young, tout juste arrivé à Milan en provenance de Manchester United (29e). Nainggolan a remis les deux équipes à égalité à la 78e minute d'une frappe à ras de terre des 30 mètres légèrement déviée par Bastoni. Nainggolan s'offre ainsi un but contre son ancienne équipe. C'est la cinquième fois de la saison que le 'Ninja' trouve le chemin des filets. Nainggolan a cédé sa place à Cigarini à 4 minutes du terme. Aligné toute la rencontre, Lukaku a hérité de deux belles occasions. La première en première période, une tête de peu au-dessus (20e). La seconde en fin de rencontre, après l'égalisation de Nainggolan. Parti balle au pied du milieu du terrain, le Diable a tiré de l'entrée du rectangle, manquant de peu le cadre. Martinez a écopé d'une carte rouge dans les derniers instants de la partie (90e+4). Ce troisième partage consécutif n'arrange pas l'Inter, toujours deuxième avec 48 points. La Juventus, attendue par Naples en soirée, est en tête avec 51 points tandis que la Lazio, qui joue le derby contre la Roma à 18h, compte 45 points et deux matchs de moins. Cagliari, 31 points, est rejoint par l'AC Milan à la sixième place, qui donne accès à l'Europa League. (Belga)