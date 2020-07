Nairo Quintana percuté par une voiture à l'entraînement

Nairo Quintana a été percuté par un véhicule a l'entraînement en Colombie, a annoncé vendredi Arkéa Samsic, l'équipe du coureur colombien de 30 ans."Nairo Quintana a été percuté par un véhicule a l'entraînement, nous vous donnerons dès que possible de plus amples informations sur son état de santé", a tweeté Arkéa Samsic. Nairo Quintana, qui été sorti s'entraîner avec son frère Dayer, a été touché par une voiture dans la commune de Montavita, à quelques kilomètres de sa résidence de Tunja en Colombie. Le vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016 a été touché au genou. Il est allé passer des examens à l'hôpital. (Belga)