Namur: assoupi au volant, un automobiliste percute une dépanneuse

Un automobiliste a été gravement blessé dans une collision frontale, dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été hospitalisé et ses jours sont en danger, informe le parquet de Namur.Un accident grave s'est produit chaussée de Charleroi, à la sortie de Namur, dans la nuit de samedi à dimanche. Deux véhicules ont été impliqués dans une collision frontale: une voiture et une dépanneuse. "Il semble que le conducteur de la voiture se soit assoupi. Il a été gravement blessé et emmené à l'hôpital. Aux dernières nouvelles, ses jours étaient en danger", a informé le procureur du Roi de Namur Vincent Macq. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.