Naples recrute Politano, un concurrent pour Mertens

Naples a annoncé mardi l'arrivée en prêt avec option d'achat de Matteo Politano, en provenance de l'Inter Milan.Politano, 26 ans, évolue au poste d'ailier et vient ainsi concurrencer Dries Mertens pour une place de titulaire. Formé à la Roma, il a joué à Perugia, Pescara et Sassuolo avant d'être recruté par l'Inter en 2018. Titulaire l'an passé chez les 'Nerazzurri', Politano a perdu cette saison sa place dans le onze de base avec l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc. Il compte 11 présences en championnat et 4 en Ligue des Champions. Après sa victoire sur la Juventus dimanche, Naples est dixième de la Serie A. (Belga)