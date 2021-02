Navalny proposé pour le prix Nobel de la Paix 2021

L'ancien président polonais et prix Nobel de la Paix Lech Walesa a proposé le dissident russe Alexei Navalny pour le Nobel 2021, rapporte jeudi le quotidien polonais Gazeta Wyborcza. Figure emblématique de la lutte pour la liberté à l'époque du communisme, Lech Walesa a loué le courage de l'opposant russe emprisonné à son retour en Russie.Dans sa lettre au comité Nobel norvégien, Lech Walesa a souligné "les efforts de Navalny pour mettre au jour la corruption, défendre le pluralisme politique et s'opposer au régime russe de plus en plus autoritaire". "Il s'oppose au totalitarisme au nom d'idéaux démocratiques, pour la défense des droits humains, des libertés et de l'État de droit, comme j'ai combattu le régime communiste en Pologne il y a plusieurs décennies de cela." Dans une interview accordée à l'AFP, Lech Walesa a qualifié de "héros" M. Navalny, soulignant que s'il pouvait lui parler, il lui conseillerait de s'inspirer de son propre exemple à l'époque du communisme et de combattre le système. "Je pressentais que ce n'étaient pas les gens qui étaient à blâmer mais le système qui permet aux dirigeants d'avoir un mauvais comportement. C'est ce qu'on peut voir en Russie", a-t-il déclaré. Alexeï Navalny s'est vu infliger mardi une peine de deux ans et huit mois de détention pour avoir enfreint les termes d'un contrôle judiciaire datant de 2014. Il considère que le président Vladimir Poutine cherche ainsi à le réduire au silence, après avoir survécu à un empoisonnement l'été dernier. Lech Walesa était devenu le premier président démocratiquement élu après la fin du régime communiste en Pologne. Il avait lutté contre ce régime à la tête du syndicat indépendant Solidarité et fut récompensé pour ce combat par le prix Nobel de la paix en 1983. (Belga)