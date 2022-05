NBA - Boston vient à bout de Miami et rejoint les Warriors en finale NBA

Boston s'est imposé au bout du suspense face à Miami en finale de la conférence Est au terme du match 7 dans la nuit de dimanche à lundi (100-96). Les Celtics retrouveront les Warriors en finale NBA à partir du 2 juin prochain. La première pour Boston depuis 2010.Boston avait pris le meilleur départ dans ce 7e match de la finale à l'Est. Si Tatum et Williams faisaient le boulot offensivement, c'est surtout défensivement que les Celtics ont marqué les esprits. En face, le Heat a, lui, manqué d'adresse à trois points (32-17). Si Jimmy Butler a connu un début de match en demi-teinte (6 points lors du premier quart), il a ensuite trouvé la bonne carburation, finissant le deuxième quart avec 24 points. Un retour en grâce qui a permis à sa franchise de diminuer l'écart au marquoir (55-49). Dans le deuxième acte, la tension dans la FTX Arena montait d'un cran. Les Celtics ont continué de compter sur leur force collective alors que Tatum se montrait (un peu) moins fringuant (19 points à l'issue du 3e quart, 26 au total). Brown, Smart et Williams dans une moindre mesure contribuaient à maintenir Boston aux commandes (82-75). En face, le jeu offensif du Heat se cristallisait essentiellement autour du duo Adebayo-Butler. Le dernier quart était particulièrement explosif, à l'image d'une série disputée entre les deux franchises. Si Butler a été fidèle à son statut (35 points au total), il n'a néanmoins pas su permettre au Heat d'accéder à la finale. Les Celtics tenteront à partir du 2 juin prochain d'ajouter un 18e titre de champions NBA et ainsi devenir la franchise la plus titrée. Mais pour y arriver, il faudra en découdre avec Stephen Curry et les Warriors de Golden State, vainqueurs à l'Ouest. (Belga)

