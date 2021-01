NBA - Charlotte-Washington, 15e match reporté à cause du coronavirus

La NBA a annoncé lundi le report du match prévu mercredi entre Charlotte et Washington, les Wizards n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de huit par équipe est requis pour jouer.Washington doit faire sans six joueurs positifs au Covid-19 et d'autres également tenus d'observer une quarantaine du fait qu'ils sont leurs cas contacts potentiels. Ce sera le cinquième match consécutif manqué par les Wizards en huit jours. Et le 15e reporté depuis qu'a débuté il y a presque un mois la saison régulière de la NBA, dont les protocoles sanitaires ont été resserrés en milieu de semaine passée. Malgré la situation, qui rappelle à quel point la pandémie reste galopante aux Etats-Unis (23,6 millions de cas, 397.600 morts), l'entraîneur de Washington Scott Brooks a réaffirmé sa confiance en la NBA qui ne veut pas interrompre momentanément sa saison. "Nous faisons toujours confiance à la NBA, mais aussi à la médecine et à la science. Ils vont nous mettre dans les meilleures conditions possibles. Nous savions qu'il y aurait des accidents de parcours, ce sont des jours difficiles pour nous mais nous devons continuer à travailler ensemble et à avancer", a-t-il dit. (Belga)