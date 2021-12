NBA - Décès de Sam Jones, second joueur le plus titré de la NBA

Sam Jones, le second joueur le plus titré de la NBA, est décédé à l'âge de 88 ans, ont annoncé jeudi les Boston Celtics, dont Jones a porté le maillot de 1957 à 1969.Sam Jones a été sacré champion à dix reprises avec les Celtics, ce qui fait de lui le second joueur le plus titré de la NBA après son ancien coéquipier Bill Russel, qui a collecté onze titres avec la franchise de Boston. Cinq fois sélectionné pour le All-Star Game, Sam Jones est entré au Basketball Hall of Fame en 1984. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.