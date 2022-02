NBA - DeMar DeRozan permet aux Bulls d'émerger contre les Wolves, Embiid marche sur OKC

DeMar DeRozan a une nouvelle fois été décisif pour Chicago. L'arrière des Bulls a noirci la feuille de statistiques, compilant 35 points, 6 rebonds et 6 passes pour permettre aux siens de prendre le dessus sur Minnesota (134-122) vendredi en NBA, le championnat nord-américain de basket.Chicago a également pu compter sur Nikola Vucevic, 26 unités, pour se rapprocher à une victoire de Miami (36 victoires - 20 défaites) en tête de la conférence Est. Cleveland, vainqueur à Indiana notamment grâce à Jarrett Allen (22 pts), affiche le même bilan que Chicago (35v-21d). Philadelphie, qui a échangé notamment Ben Simmons contre James Harden en fin de mercato, s'est appuyé sur Joel Embiid pour s'imposer contre Oklahoma City (100-87). Sans Harden, qui ne fera pas ses débuts pour les Sixers ce weekend, le pivot camerounais a marché sur le Thunder en signant un énorme double-double avec 25 points et 19 rebonds, le tout assorti de cinq blocs. Cette victoire permet à Philadelphie de consolider sa 5e place à l'Est (33v-22d). De son côté, Boston semble avoir trouvé la bonne carburation et a enchaîné un 7e succès de rang, cette fois acquis contre Denver (108-102). Comme souvent, les Celtics ont pu compter sur Jayson Tatum, 24 points, bien épaulé par Marcus Smart (22 pts). Nikola Jokic, MVP en titre, a réalisé un triple-double (23 pts, 16 rbds, 11 passes) mais a aussi perdu la bagatelle de 9 ballons pour les Nuggets. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.