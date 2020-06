NBA - Fin de saison pour LaMarcus Aldridge (San Antonio), opéré de l'épaule

Le pivot LaMarcus Aldridge, opéré de l'épaule le 24 avril à Dallas, va devoir faire une croix sur le reste de la saison NBA. Sa franchise de San Antonio l'a annoncé lundi sur son site officiel.Aldridge, 34 ans, a subi une arthroscopie de l'épaule droite et ne pourra pas être présent avec les Spurs au moment où la saison NBA, interrompue en raison de la pandémie de Covid-19, reprendra à Disney World. Le pivot, qui peut également jouer ailier fort, s'est blessé le 21 février contre Utah. Après avoir joué deux jours plus tard à Oklahoma City, il a manqué les six matches suivants avant de revenir lors de la victoire des siens dans le duel texan contre Dallas, remporté notamment grâce aux 24 points d'Aldridge. La NBA a été interrompue le lendemain à la suite du contrôle positif au coronavirus du Français Rudy Gobert. L'ancien joueur de Portland (2006-2015) devrait être de retour pour débuter la préparation en vue de la prochaine saison, la dernière de son contrat actuel avec les Spurs. Il tournait depuis le début de saison à 18,9 points, 7,4 rebonds, et 2,4 assists par match. La NBA va reprendre le 31 juillet avec 22 équipes réunies, dont les Spurs, à Disney World à Orlando. (Belga)